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Уряд продовжив карантин до кінця серпня

карантин

Кабінет міністрів під час засідання 27 травня схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину в Україні до 31 серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року", – зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів продовжив термін дії карантину в Україні до 31 травня

Автор: 

карантин (2077) коронавірус (3209)


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Таке враження, що в тому Кабміні трішки ******.
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27.05.2022 14:37 Відповісти
просто они знают реальную ситуацию с заболеваемостью на ковид19
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28.05.2022 10:45 Відповісти

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