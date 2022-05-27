Уряд продовжив карантин до кінця серпня
Кабінет міністрів під час засідання 27 травня схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину в Україні до 31 серпня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року", – зазначив він.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів продовжив термін дії карантину в Україні до 31 травня.
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Sergey Savchenko #100611
показати весь коментар27.05.2022 14:37 Відповісти Мені подобається 0
Andru Volum
показати весь коментар28.05.2022 10:45 Відповісти Мені подобається 0
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