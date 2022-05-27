"Кернел" Веревського отримав збиток на $100 мільйонів через російське вторгнення

Аграрна група "Кернел" за підсумками роботи у третьому кварталі 2022 фінансового року (січень-березень 2022 року), отримала $103 млн чистого збитку порівняно з $52,9 млн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними фінансової звітності компанії, її показник EBITDA скоротився у 2,6 рази – до $42 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому виручка агрохолдингу в третьому кварталі 2022 року ФГ скоротилася всього на 2% – до $1,69 млрд. На цей показник з одного боку вплинула хороша динаміка експорту сільгосппродукції та високі ціни на неї в січні-лютому 2022 року , а з іншого – практично відсутність експортних операцій у березні 2022 року через блокування РФ чорноморських портів, через які будувалася логістика "Кернела".

Група уточнила, що з $1,69 млрд виручки за січень-березень 60% припало на країни Азії, і 33% – Європи. Найбільшими покупцями її сільгосппродукції стали Сінгапур – $412 млн (частка 24,3%), Китай – $227 млн (13,4%), Нідерланди – $144 млн (8,5%), Швейцарія – $127 млн (7,5%) та Індія – $110 млн (6,5%).

Загалом за дев'ять місяців фінансового року (липень-2021 – березень-2022) "Кернел" отримав $297 млн ​​чистого прибутку (-14% до аналогічного періоду 2021 фінроку), $650 млн EBITDA (-3%) та $4,92 млрд виручки (+23%).

"У зв'язку з вторгненням Росії в Україну група визнала $61 млн збитків (за січень-березень 2022 року) від знецінення активів, у тому числі $38 млн через знецінення ділової репутації у сфері переробки олійних культур, а $23 млн – списання соняшникового шроту із запасів", – зазначено у звіті "Кернела".

Крім того, у січні-березні 2022 року група компаній отримала $16 млн чистого прибутку за рахунок зміни валютного курсу.

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Агрохолдинг уточнив, що його загальні активи станом на 31 березня 2022 року зросли порівняно з аналогічною датою 2021 року на 20,1% – до $4,76 млрд, поточні боргові зобов'язання компанії зросли на 58,1% – до $1,6 млрд, а довгострокові – на 3,1% – до $1,12 млрд.

"Кернел" наголосив, що зосередив зусилля на створенні альтернативних експортних маршрутів через західний кордон України з ЄС та українські річкові порти на Дунаї, але досягнув обмеженого прогресу через недостатню пропускну спроможність цих маршрутів.

Згідно зі звітом, за час російського вторгнення жоден з критично важливих об'єктів або елементів інфраструктури не отримав жодних значних пошкоджень, при цьому два маслоекстракційні заводи розташовані на тимчасово окупованій території, і доступ до таких об'єктів відсутній.

Як повідомлялося, за друге півріччя 2022 фінансового року (ФР, липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, також займається рослинництвом та експортом зернових культур, надає послуги із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, до війни він займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.