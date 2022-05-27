В Україні змінили порядок обчислення стажу для депортованих осіб, – Пенсійний фонд
Депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі.
Це передбачає закон України від 15 лютого 2022 року №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", передає пресслужба Пенсійного фонду.
Зазначається, що для зарахування у потрійному розмірі відповідних періодів роботи, що мала місце до 1 січня 2004 року, необхідно надати документи про належність до депортованих осіб (посвідчення), час (період) перебування на спецпоселенні, а також періоди роботи на спецпоселенні.
У Пенсійному фонді нагадали, що посвідчення видається уповноваженим органом, зокрема місцевою держадміністрацією. Час перебування на спецпоселенні визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень.
Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи або архівними установами.
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