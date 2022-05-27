"Нафтогаз" спрогнозував падіння видобутку газу через війну на 6%

НАК "Нафтогаз України" за результатами 2022 року прогнозує зниження обсягів видобутку газу на 3-6% через війну.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"У "Нафтогазу" було зростання до війни: ми з кінця минулого року переломили тенденцію і почали нарощувати видобуток. Через війну він почав падати на 3-4-5%. За роком ми прогнозуємо, що буде зниження на 3-6%, але за поточних тенденцій це точно навіть не 10%", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству.



Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, генеральна директорка "Смарт-Холдингу" Юлія Кір'янова повідомила, що у компанії через війну видобуток впав на 22%, і спрогнозувала, що загалом видобуток в Україні цього року знизиться до 16 млрд куб. м порівняно з 19,8 млрд куб. м у 2021 році.



За словами Вітренко, частина приватних компаній на початку війни призупинила видобуток, потім вивела його на довоєнний рівень, проте тепер скаржиться на відсутність експорту, стверджуючи, що це призведе до зниження видобутку.



При цьому глава Нафтогазу заявив, що не бачить підстав для приватних компаній скорочувати обсяги видобутку, незважаючи на те, що експорт газу зараз закритий.



"Ми, як великий гравець на цьому ринку, розуміємо: та ціна, яка є на ньому, зокрема за якою ми купуємо газ у приватних компаній, вона вища, ніж найбільша рента і всі витрати на видобуток, які можуть бути", – зазначив Вітренко.



"Тому жодних підстав для приватних компаній скорочувати видобуток немає, а навпаки. Це я вже не говорю про патріотизм, тому що податки від видобутку газу дуже важливі для країни, як і енергетична незалежність", – наголосив глава "Нафтогазу".



Як повідомлялося, Україна тимчасово призупинила можливість експорту газу з території країни. Обмеження було запроваджено наказом Міненерго №99 від 3 березня 2022 року у зв’язку з проведенням бойових дій на території України.