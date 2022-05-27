Зеленський доручив створити національного оператора на ринку нафтопродуктів, – Вітренко

Президент Володимир Зеленський поставив перед НАК "Нафтогаз України" завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Нафтогаз" має бути оператором національної мережі, щоб не було питання зависокої ціни. Це завдання поставив президент. Також ми можемо бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями щодо ресурсу", – сказав Вітренко.

За його словами, зараз існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС.

"Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1%, тоді більше довіри, що споживачі мають можливість купувати за справедливою конкурентною ціною… Якщо мережа займає 30% ринку , це вже дає реальну альтернативу людям. У свою чергу, це примушуватиме приватних операторів теж не задирати ціни", – пояснив Вітренко.

Він зазначив, що коли конкуренція на ринку недосконала, то поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером та відмовитися від державного регулювання цін.

Вітренко уточнив, що "Нафтогаз" ще не отримав контролю над мережею АЗС Glusco.

"Там є деякі нюанси, але сподіваюся, що держава виявить певну волю і ми матимемо контроль над АЗС", – сказав голова правління НАК.

Водночас він наголосив, що наявність АЗС у нинішніх умовах не означає наявності нафтопродуктів, оскільки найбільші проблеми зараз виникають з їх доставкою в Україну.

"Наприклад, тут, у Давосі, я провів переговори з провідними компаніями, і у нас є можливість прямо зараз до європейських портів привезти дуже великий обсяг палива, щоб покрити всі потреби українського ринку", – сказав голова "Нафтогазу".

За його словами, проблема полягає в тому, що ці великі компанії можуть поставити паливо у великі порти – Амстердам, Роттердам, Антверпен або порти Середземномор'я, тоді як паливо потрібне на кордоні України або в портах Польщі та Румунії, звідки його ще треба завезти в Україну.

"Поки що логістики у необхідних обсягах немає. Слід домовлятися з такими країнами, як Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, щоб вони нестандартним шляхом розширювали логістичні можливості або навіть іноді давали пріоритет логістиці нафтопродуктів в Україні. Це питання не лише бізнесу чи економіки, а й політики", – зазначив Вітренко.

Відповідаючи на запитання щодо мережі національного оператора, голова правління "Нафтогазу" повідомив, що йдеться як про заправки, які НАК повністю контролює, так і про заправки "Укрнафти", в якій "Нафтогаз" має мажоритарну частку.

"Там ми істотно впливаємо і можемо проконтролювати, щоб ціни були адекватні. Коли у нас буде власна мережа, у нас буде чітке розуміння собівартості – не теоретично, а на практиці. З логістикою ми теж готові допомогти, у нас достатньо фінансового ресурсу, щоб зараз забронювати будь-яку логістику. Головне, покажіть її нам", – наголосив Вітренко.

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Як повідомлялося, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснефти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Мойсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.