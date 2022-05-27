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"Укрзалізниця" призначила нічний поїзд з Києва до Перемишля

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" з 11 червня призначає нічний поїзд №53/54 Київ-Перемишль.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, поїзд вирушатиме з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

Зазначається, що пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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