Прямі втрати економіки України внаслідок війни перевищили $105 мільярдів, – KSE

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на понад $8 млрд. Загальна сума прямих збитків становить понад $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute за підтримки Офісу президента та уряду.

Зазначається, що збільшення загальної суми збитків на поточному тижні повʼязане зі зростанням руйнувань, завданих житловому фонду, підприємствам, а також через врахування втрат, завданих українському рітейлу.

Сума збитків через руйнування житлового фонду зросла ще на $5,5 млрд. Крім подальшого руйнування, цифра пов’язана з додаванням нових міст до переліку населених пунктів, за якими здійснюється розрахунок. Загальна сума збитків житлового фонду складає $39.3 млрд.

Найбільше від руйнування житлового фонду постраждали такі міста, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Загалом через війну пошкоджено, зруйновано чи втрачено понад 44 млн квадратних метрів житла українців.

Загальна сума прямих задокументованих збитків українських підприємств вже сягає $11,3 млрд. За останній тиждень цей показник збільшився на $591 млн. З початку війни РФ проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик.

Щодо українського ритейлу, то внаслідок війни постраждало щонайменше 2910 торгових точок, а сумарні збитки складають $1,4 млрд.

Крім того, збитки від пошкодження, знищення чи втрати легкових автомобілів складають майже $1,6 млрд. Сумарно таких автомобілів вже майже 105 тисяч. Серед областей, де найбільша кількість пошкоджених легкових автомобілів: Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Київська.

Збитки, завдані освітнім закладам, за тиждень збільшилися на $103 млн і тепер становлять $1,5 млрд.

Ще на $45 млн зросла сума збитків завданих закладами охорони здоровʼя. Загалом через бойові дії зруйновано вже 643 медзаклади, загальна сума збитків становить понад $1,1 млрд.

Із початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23,8 тисяч кілометрів доріг, 6,3 тисячі залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 заклади охорони здоровʼя, 1123 заклади освіти, 621 дитсадок, 192 культурні та 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адмінбудівель, 28 нафтобаз, 19 торгових центрів.

Загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.