Мінекономіки сподівається на скасування британських мит для українського експорту вже з червня

Україна розраховує, що нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко за результатами зустрічі з держсекретарем з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян, передає пресслужба Мінекономіки.

"Розраховуємо, що вже на початку червня нульові митні ставки на експорт українських товарів до Великої Британії почнуть діяти. Це дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції", – зазначила вона.

Насамперед, йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор.

"В результаті залучимо до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі", – наголосила Свириденко.

Сторони також обговорили зростання товарообігу між Україною та Великою Британією. Торік він збільшився на 40%.

Як наголосили у Мінекономіки, у 2022 році можна очікувати значного прогресу навіть попри війну.

Як повідомлялося, Велика Британія у квітні оголосила про скасування всіх мит та квот для українського експорту межах угоди про вільну торгівлю, яка мала в повному обсязі запрацювати лише з 2023 року.