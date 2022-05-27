"Нафтогаз" розпочав підготовку до нового арбітражу з "Газпромом", – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу.

Про це повідомив голова української компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми вже розпочали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до "Газпрому". Є певний час, протягом якого ми маємо спробувати вирішити питання до арбітражу, якщо не вирішимо – новий арбітраж. Причина – вони платять менше, ніж мають платити за контрактом. У них немає для цього жодного обґрунтування – контракт у нас "качай або плати", –сказав він в інтерв'ю агентству.



Глава "Нафтогазу" нагадав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у започаткованому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.



"Якщо вони не виконують зобов'язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не лише контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не лише на суму недоплати, а й на $12,2 млрд , які ми відкликали з арбітражу", – наголосив Вітренко.

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Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.



Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.