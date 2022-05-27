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Ціни на автогаз у великих мережах АЗС перевищили 40 гривень за літр

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 20 по 27 травня на 1,29 – до 40,33 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на 1,55 грн/л підвищила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,95 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,99 і 1,02 грн/л, до 39,99 і 41 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях SOCAR ціна виросла на 2 грн, до 39,98 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 1-5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" та інших.

Ціни на автогаз у великих мережах АЗС перевищили 40 гривень за літр 01

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АЗС (1584) ціни (3412) скраплений газ (1135)


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Просто бєня відчув смак бабла, тому його апетити вже не зупинити.
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27.05.2022 13:59 Відповісти
підари, в Польщі газ по курсу 24-26 грн. Питання є?
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27.05.2022 16:17 Відповісти
А можна дізнатись - не по скільки, а де саме...
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27.05.2022 19:09 Відповісти
Да хорош Звиздеть , его просто нет , совсем
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27.05.2022 22:35 Відповісти
ЗеБеня насолоджується війною , так як не встигають рахувати бабло ,
не виходячи із бунькера !
На пальному добре руки гріють , гуманітарку тоннами крадуть і продпють по своіх точках , фінансування Заходу теж кудись зникає з
шаленю швидкістю і це при тому , що нічого не купується для арміі!!
т
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28.05.2022 09:52 Відповісти
Странно. В Херсонской области, как сообщают, цена на 95 бензин 37 грн за литр. Правда не известно качество топлива - как и везде собственно
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28.05.2022 10:16 Відповісти

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