Ціни на автогаз у великих мережах АЗС перевищили 40 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 20 по 27 травня на 1,29 – до 40,33 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на 1,55 грн/л підвищила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,95 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,99 і 1,02 грн/л, до 39,99 і 41 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях SOCAR ціна виросла на 2 грн, до 39,98 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 1-5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" та інших.