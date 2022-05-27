Експорт українського зерна спровокував у Чорному морі біля Дунаю затор зі 100 суден

Через те, що Румунія не встигає оформляти судна, що йдуть за українським зерном, у Чорному морі поблизу Дунаю утворився багатоденний затор із 100 суден.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що близько 100 суден стоять у Чорному морі біля румунського порту Суліна, чекаючи проведення через Сулінський морський канал. Це найзручніший і найглибший шлях до дунайських портів України, Румунії та Молдови.

Майже третина суден, що застрягли, мають вивезти українські зернові вантажі з українських портів на Дунаї.

За словами засновника консалтингової компанії The Charterers Олега Солодухова, у Румунії не вистачає лоцманів для проведення суден каналом, бо вони не були готові до збільшення українського вантажного трафіку.

Вантажовласники повідомили виданню, що румунська сторона проводить каналом не більше пʼяти суден на добу, що в рази менше, ніж потрібно.

Кілька тижнів тому час очікування черги на прохід каналом складав 4-7 днів, каже Солодухов. Щодоби затор зростає.

Середній період очікування судозаходу до українських портів із початку війни становить 14 днів, підрахував партнер юрфірми AGA Partners Іван Касинюк, який спеціалізується на міжнародному торговельному праві.

Двотижневий простій у гирлі Дунаю коштує власникам вантажів близько третини вартості оренди судна (фрахту). "Тепер судновласники нараховують час фрахту не з моменту заходу до порту, а з моменту потрапляння до затору", – каже Солодухов.

Це призводить до додаткових втрат у $150-200 тис. на партії 3-6 тис. тонн будь-якого вантажу, підрахував представник транспортної компанії Neptune Lines Андрій Соколов.

За інформацією джерел в Мінінфраструктури, Україна запропонувала Румунії кілька варіантів розблокування каналу. Зокрема, збільшити період дозволеного руху суден на дві години – зараз канал працює лише в світлу частину доби. Також дозволити прохід суден у нічний час на випадок затору та збільшити максимально допустиму швидкість.

Крім того, пропонується, оформляти вхідні судна на рейді, поки вони очікують суднозаходу, а не в самому порту Суліна.

Також у міністерстві запропонували залучити до прикордонно-митного обстеження в порту Суліна додаткові причали для забезпечення обстеження одночасно не менше шести суден.

Водночас Україна запропонувала перебазувати лоцманів із закритих українських портів разом із катерами до Румунії. При цьому, Соколов каже, що проблему дефіциту лоцманів це не вирішить, оскільки на перепідготовку потрібно не менше року.