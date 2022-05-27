Окупанти переводять Херсонщину та Запоріжжя на російський телефонний код

Окупанти в Херсонській та Запорізькій областях планують замінити український телефонний код "+380" на російський – "+7". В областях вже з’явилися російські оператори зв’язку.

Про це російським пропагандистам повідомив представник окупаційної влади в Криму, передає "Комерсант".

Крім того, кремлівському "РИА Новости" цю інформацію підтвердили в окупаційній "адміністрації" на Запоріжжі, додавши, що в області вже продаються сім-картки з номерами, що починаються з російського префіксу +7.

Як повідомлялося, на початку травня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей також почали переведення місцевих мобільних операторів на російську систему нумерації телефонів. Номери абонентів сепаратистських "Фенікс" та "Лугаком" відображатимуться з російським телефонним кодом – з +7.

Зазначимо, що телефонний код +7 діє в РФ, Казахстані, а також в окупованих Абхазії та Південній Осетії.