Мінцифри запустило віртуальний центр "Дія.Бізнес"
Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск нового формату гарячої лінії – віртуальний центр "Дія.Бізнес".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що тепер українські переселенці, які перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно отримати всю інформацію про:
- отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави перебування на території іншої держави,
- допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців,
- ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити релокейт в Україну.
У міністерстві наголосили, що наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів "Дія.Бізнес" консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально.
Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні.
Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів: 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України) та +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).
Як повідомлялося, 18 травня Мінцифри відкрило центр "Дія.Бізнес" у Варшаві.
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