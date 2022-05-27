Мінцифри запустило віртуальний центр "Дія.Бізнес"

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск нового формату гарячої лінії – віртуальний центр "Дія.Бізнес".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що тепер українські переселенці, які перебувають у країнах Європи, зможуть дистанційно отримати всю інформацію про:

отримання статусу тимчасового захисту або інші правові підстави перебування на території іншої держави,

допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців,

ведення бізнесу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як згодом зробити релокейт в Україну.

У міністерстві наголосили, що наразі під час пілотного проєкту фахівці центрів "Дія.Бізнес" консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально.

Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Отримати безоплатну консультацію можна за номерами телефонів: 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України) та +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Як повідомлялося, 18 травня Мінцифри відкрило центр "Дія.Бізнес" у Варшаві.