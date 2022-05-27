Дефолт Росії матиме мінімальний вплив на світову економіку, – Білий дім

Білий дім очікує мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту РФ.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Reuters.

"Ми очікуємо, що вплив на США та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже перебуває у фінансовій ізоляції", – зазначила вона під час брифінгу.



Водночас, за її словами, Мінфін США продовжує моніторити ситуацію і вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою.



Видання нагадує, що США підштовхнули Росію ближче до межі дефолту за міжнародними зобов’язаннями, не продовживши її ліцензію на виплати власникам облігацій. Термін її дії закінчився 25 травня.

Ліцензія дозволяла РФ сплачувати за відсотками та погашати свій суверенний борг перед американськими юридичними особами. Відмова у продовженні ліцензії, швидше на все, робить неминучим дефолт Росії принаймні за деякими міжнародними облігаціями на суму $40 млрд, додає Reuters.