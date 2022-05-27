Експорт російської нафти в Індію та Китай зріс до рекорду

Постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.

Про це Bloomberg повідомила старша нафтова аналітикиня Kpler у Сінгапурі Джейн Ксі. За словами експертки, головним покупцем російської сировини минулого місяця стала Індія.

За даними Kpler, у квітні Азія вперше випередила Європу, ставши найбільшим імпортером нафти з Росії, і розрив продовжує збільшуватися у травні. Одночасно зростає транзит російської сировини морем: минулого тижня на танкерах знаходилося від 74 млн до 79 млн барелів нафти. Це майже втричі більше, ніж обсяг морського транзиту до початку вторгнення РФ в Україну та обговорення Заходу нафтового ембарго проти Росії (27 млн барелів).



Якщо ЄС вдасться домовитися про заборону імпорту сировини з Росії, обсяг нафти в морі збільшиться ще на 45-60 млн барелів за рахунок зростання торгівлі країни з Азією, вказували раніше цього тижня експерти консалтингової компанії FGE.



Індія та Китай, у свою чергу, закуповують мільйони барелів російської нафти, користуючись великими дисконтами, які надає країна, зазначає Bloomberg.

"Деякі з зацікавлених покупців в Азії керуються швидше економічними міркуваннями, ніж політичною позицією", – заявила агентству Джейн Ксі. Водночас вона додала, що наразі спостерігається зростання інтересу США до купівлі Індією російської нафти. "Тому можуть виникнути ризики зниження цього торговельного потоку, навіть якщо на даний момент він навряд чи буде значно зменшуватися", – зазначила експертка.

Як повідомлялося, в суднах у морі перебувають близько 62 млн барелів російської нафти Urals, що є рекордною кількістю. Трейдери намагалися знайти покупців на нафту, але таких наразі немає.