Іноземні компанії відновили зберігання газу в українських сховищах, – голова "Нафтогазу"

Іноземні компанії знову використовують підземні газові сховища (ПСГ) України, незважаючи на війну, хоча обсяги такого зберігання поки що невеликі через дефіцит газу в Європі.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Вже є іноземні компанії, які починаючи з квітня в умовах війни все одно ризикують і зберігають газ у наших сховищах", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Глава НАК нагадав, що у перший місяць війни Україна призупинила таку можливість, проте згодом знову відкрила сховища для нерезидентів.

"Поки що відносно невеликі (обсяги зберігання нерезидентами, – ред.). Питання просто у тому, що в Європі є певний дефіцит газу", – пояснив Вітренко.

За його словами, ця довіра пов'язана з тим, що Україна є надійним партнером на відміну від Росії.

"От щойно була зустріч світових економічних лідерів, обговорювали енергетичну безпеку, і польський міністр енергетики пані Москва прямо каже: дивіться, у нас були контракти, у Болгарії були контракти, але росіяни просто не виконують їх. Тому враховувати будь-які домовленості та папери , підписані Росією, не варто, на відміну від домовленості з Україною", – наголосив голова правління "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Україна активно пропонує європейським компаніям використати українські ПСГ. Режим митного складу дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків та митних зборів при подальшому його транспортуванні з території країни.

У січні цього року оператор газосховищ "Укртрансгаз", дочірня компанія "Нафтогазу", вказував, що кількість компаній-нерезидентів у його портфоліо замовників за останні три роки зросла у 8 разів – до 111 компаній, які представляють 27 країн із трьох континентів: Європи, Північної Америки та Азії.

Зміна кон'юнктури (різке подорожчання та дефіцит) на європейському ринку газу та зростання з осені минулого року ризиків російської агресії призвели до того, що до початку лютого 2022 року запаси нерезидентів в українських ПСГ зменшилися до 0,2 млрд куб. м.