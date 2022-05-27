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Новини
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Захід розмірковує над дозволом олігархам з РФ заплатити за вихід з-під санкцій, а кошти направити на відновлення України, – ЗМІ

санкции

Західні союзники обмірковують, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій і використати ці гроші на відбудову України.

Про це повідомляє AP із посиланням на урядовців, знайомих з цим питанням.

Минулого тижня таку ідею озвучила віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд під час зустрічі очільників Мінфінів G7 у Німеччині.

Вона порушила це питання після того, як з відповідною пропозицією до неї звернулися кілька олігархів, каже один зі співрозмовників видання. Зазначається, що Фріланд знає деяких російських олігархів ще з часів, коли вона була журналісткою у Москві.

Він зазначив, що українська сторона знала про цю дискусію. Чиновник зазначив, що це також в інтересах Заходу, щоб відомі російські олігархи відмежувалися від президента РФ Володимира Путіна, водночас забезпечив фінансування Україні.

"Ми б про це не обговорювали, якби не було деякого комфорту з боку українців. Ми повинні знати, що це працює і для них", – зазначив один зі співрозмовників.

Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткових грошей та обговорення використання для цих цілей заморожених коштів та активів підсанкційних олігархів.

Наголошується, що це лише ідея, але вона знайшла певну зацікавленість з боку західних союзників.

Представники Євросоюзу під час зустрічі говорили про необхідність шукати різні та нові шляхи конфіскації активів для допомоги Україні.

Як пише видання, ця пропозиція може допомогти усунути юридичні перешкодидля використання заморожених коштів. Добровільно відмовившись від частки своїх статків за кордоном, олігархи позбавили б західні уряди від потенційних судових справ.

Автор: 

Канада (498) олігарх (253) росія (14103) санкції (4346)


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Топ коментарі
+5
Чем дольше я живу, тем больше начинаю верить в русское словосочетание «загнивающий запад»
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27.05.2022 10:40
+2
Це добра ідея, що олігархи російські добровільно відразу заплатять Україні на відновлення, ніж чекати роками на рішення судів і з невідомим результатом для нас.
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27.05.2022 13:17
+1
Может и путину палъчиком погрозим -- так делать нельзя
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27.05.2022 11:07
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Чем дольше я живу, тем больше начинаю верить в русское словосочетание «загнивающий запад»
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27.05.2022 10:40 Відповісти
Может и путину палъчиком погрозим -- так делать нельзя
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27.05.2022 11:07 Відповісти
Це добра ідея, що олігархи російські добровільно відразу заплатять Україні на відновлення, ніж чекати роками на рішення судів і з невідомим результатом для нас.
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27.05.2022 13:17 Відповісти
Тварини й матір за гроші продадуть.
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27.05.2022 13:32 Відповісти
Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткових грошей та обговорення використання для цих цілей заморожених коштів та активів підсанкційних олігархів. Джерело: https://biz.censor.net/n3344167
А що захід сам не зможе розпорядитись замороженими коштами без участі цих підсанкційних олігархів?
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27.05.2022 17:15 Відповісти
Юридичні формальності, подолання яких займе купу часу.
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27.05.2022 17:24 Відповісти
хорошо бы что бы вначале авторы этой инициативы смогли разобраться, кто настоящий олигарх а кто просто надзиратель за кремлевскими капиталами за рубежом (под видом олигарха)
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27.05.2022 19:06 Відповісти
А яка різниця? Чим більше, тим краще.
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27.05.2022 20:25 Відповісти
разница в том что реальным и владельцами капитала (бизнесов) может быть пуйло, фсб или кто нибудь из руководства страны- террориста. Таким образом эти капиталы выведут из под санкций...
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28.05.2022 10:43 Відповісти
Щож вони наклали санкції лише на кілька ублюдків. Треба було відразу і на всіх. Ото б був вилов...неначе коли риба йде на нерест.....з ікрою.
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27.05.2022 20:24 Відповісти

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