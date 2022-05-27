Захід розмірковує над дозволом олігархам з РФ заплатити за вихід з-під санкцій, а кошти направити на відновлення України, – ЗМІ

Західні союзники обмірковують, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій і використати ці гроші на відбудову України.

Про це повідомляє AP із посиланням на урядовців, знайомих з цим питанням.



Минулого тижня таку ідею озвучила віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд під час зустрічі очільників Мінфінів G7 у Німеччині.



Вона порушила це питання після того, як з відповідною пропозицією до неї звернулися кілька олігархів, каже один зі співрозмовників видання. Зазначається, що Фріланд знає деяких російських олігархів ще з часів, коли вона була журналісткою у Москві.



Він зазначив, що українська сторона знала про цю дискусію. Чиновник зазначив, що це також в інтересах Заходу, щоб відомі російські олігархи відмежувалися від президента РФ Володимира Путіна, водночас забезпечив фінансування Україні.



"Ми б про це не обговорювали, якби не було деякого комфорту з боку українців. Ми повинні знати, що це працює і для них", – зазначив один зі співрозмовників.



Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткових грошей та обговорення використання для цих цілей заморожених коштів та активів підсанкційних олігархів.



Наголошується, що це лише ідея, але вона знайшла певну зацікавленість з боку західних союзників.

Представники Євросоюзу під час зустрічі говорили про необхідність шукати різні та нові шляхи конфіскації активів для допомоги Україні.



Як пише видання, ця пропозиція може допомогти усунути юридичні перешкодидля використання заморожених коштів. Добровільно відмовившись від частки своїх статків за кордоном, олігархи позбавили б західні уряди від потенційних судових справ.