США можуть оголосити про нову військову допомогу Україні наступного тижня, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена наступного тижня може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні та надати Києву, зокрема, реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнані джерела, передає Інтерфакс-Україна.



"Адміністрація схиляється до відправки систем у рамках більшого пакету військової допомоги в галузі безпеки Україні, про який може бути оголошено вже наступного тижня", – повідомили телеканалу кілька чиновників.



Журналісти нагадують, що високопосадовці, включаючи президента Володимира Зеленського, в останні тижні просили США та їхніх союзників надати Києву реактивні системи залпового вогню.



Проте адміністрація Байдена протягом кількох тижнів сумнівалася, чи варто це робити через побоювання, що Україна може використовувати системи для проведення обстрілів цілей усередині Росії, повідомили офіційні особи.



Крім того, виникали питання, чи можуть США дозволити собі віддати так багато висококласної зброї, взятої з військових запасів.