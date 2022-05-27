Зеленський запровадив санкції проти очільника "Росатома" та російського олігарха Євтушенкова

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження санкцій щодо російського олігарха Володимира Євтушенкова, гендиректора "Росатома" Олексія Лихачова та низки російських компаній.

Відповідний указ №362/2022 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Так, щодо власника контрольного пакета акцій ПАТ "АФК "Система" Володимира Євтушенкова запроваджені безстрокові санкції. Щодо Лихачова – на три роки.

Зокрема, йдеться про блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення польотів та перевезень територією України, повну заборону заходження невійськових суден, зупинення виконання економічних зобов’язань та інші заходи.

Крім того, санкції ввели проти АО ""Банк ДОМ.РФ" та компаній Євтушенкова – "АФК "Система" та "Кронштадт".

АФК "Система" – російська промислово-фінансова група. До неї входять оператор "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), енергетична компанія БЕСК, медійний холдинг "Система Мас-медіа", МТС банк, туристичний холдинг "Інтуріст", група компаній "Дитячий світ", мережа клінік "Медсі", оператор мобільного зв'язку в Індії Sistema Shyam TeleServices та інше.

"Крондштадт" – підрозділ АФК "Системи", який спеціалізується на розробках для авіаційної галузі, рішень для оборони та розробляє серійне виробництво військових безпілотників у Росії.