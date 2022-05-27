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Ярославський виставив на продаж яхту Kaiser майже за 50 мільйонів євро

яхта,ярославський

Бізнесмен Олександр Ярославський виставив на продаж яхту Kaiser за 49,5 млн євро.

Відповідне оголошення розміщене на сайті Worth Avenue Yachts, передає Forbes.

Шістдесятиметрова яхта Kaiser була збудована німецькою компанією Abeking & Rasmussen в 2011 році. Судно має шість кабін, де можна розмістити 12 гостей. Також передбачено місце для 15 членів команди.

Яхта наразі перебуває в італійському Вентімільї.

Продаж яхти Ярославський анонсував ще на початку березня. За його словами, отримані кошти він направить на програму відновлення зруйнованого війною Харкова.

"DCH починає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть кошти від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати і ще більше працювати", – заявив бізнесмен.

Автор: 

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