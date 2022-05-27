Україна має запаси зерна для задоволення внутрішнього і світового попиту до кінця 2022 року, – ОПУ

Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му, але для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі.

По це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко у коментарі американському виданню Newsweek, передає пресслужба Офісу президента.

Як зазначає видання, блокада українських портів військами РФ не дає Україні змоги продати надлишок харчової продукції за кордон. До повномасштабного вторгнення Росії Україна щомісяця експортувала Чорним морем понад 6 млн тонн зерна. Зараз через блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні та автомобільні шляхи. Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції.

Устенко зауважує, що російська сторона із самого початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на Захід.

"РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю. Вони одночасно розігрують різні карти на одному столі – енергоресурси, їжа, плюс проводять свою "військову операцію" на нашій землі та руйнують інфраструктуру, а також знищують усі наші продовольчі запаси", – пояснив радник президента.

За його словами, зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, які з’являються в Чорному морі. Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує, і судна з зерном вийдуть із портів.

"Якщо бої припиняться, ми могли б зробити це майже одразу, тому що ми маємо доступ до основних портів. Я вважаю, що єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі", – сказав Устенко.