Держенергоефективності унормовує обмін інформацією для формування бази енергоаудиторів

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України унормовує взаємодію із кваліфікаційними організаціями для формування бази енергоаудиторів.

Про це йдеться в повідомленні Держенергоефективності.

Так, на виконання закону України "Про енергетичну ефективність" Держенергоефективності розробило порядок обміну інформацією із кваліфікаційними організаціями.

Порядком пропонується встановити вимоги щодо форми та термінів надання кваліфікаційними організаціями інформації про енергетичних аудиторів.

За вимогами зазначеного закону:

кваліфікація енергоаудиторів має підтверджуватися кваліфікаційним сертифікатом;

підтвердження кваліфікації енергоаудиторів проводиться кваліфікаційними організаціями, акредитованими у встановленому Кабінетом міністрів України порядку;

кваліфікаційні організації надають інформацію про енергоаудиторів до Держенергоефективності.

Тож розробленим порядком передбачається, що кваліфікаційні організації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката, його анулювання або відмову у його видачі надають до Держенергоефективності в електронній формі інформацію про енергетичних аудиторів, які підлягають внесенню до бази даних енергетичних аудиторів, у тому числі інформацію про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката, його анулювання.

Держенергоефективності буде вести базу енергоаудиторів на своєму офіційному веб-сайті.

Затвердження вищезгаданого порядку сприятиме підвищенню відповідальності кваліфікаційних організацій щодо підтвердження кваліфікації енергоаудиторів.

Водночас замовники послуг з енергоаудиту отримають достовірну інформацію про кваліфікацію енергетичних аудиторів.