Центри надання адмінпослуг на деокупованих територіях отримають техніку на 780 тисяч

13 Центрів надання адміністративних послуг отримають комп’ютери, фотоапарати для паспортних послуг, багатофункціональні пристрої та іншу техніку. У ЦНАПі Гостомельської громади відремонтують пошкоджену окупантами систему для керування е-чергою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"ЦНАПи, що пережили тимчасову окупацію на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Сумщині, залишилися зі зруйнованими приміщеннями та без техніки. Через це жителі 13 громад втратили доступ до багатьох держпослуг", – сказано в повідомленні.

Для того, щоб відновити роботу ЦНАПів, Мінцифри звернулася до шведсько-українського проєкту PROSTO "Підтримка доступності послуг в Україні".

Так, завдяки йому для ЦНАПів у деокупованих громадах придбають найнеобхідніші набори техніки на суму 780 тис. грн.