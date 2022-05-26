БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1002 відвідувача онлайн
Новини
783 1

Завтра відновлюється реєстрація податкових накладних, – Гетманцев

налоги

Реєстрація податкових накладних, перервана на початку війни, відновиться завтра, 27 травня.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Друзі, що завтра відкриваємо реєстрацію податкових накладних. Система працюватиме у довоєнному режимі з застереженнями, зазначеними у законі. Прошу конвертаторів, окремих податківців та інших професійних ухилістів не розраховувати на те, що в умовах війни схемний податковий кредит пройде непоміченим. Податкова на будь-які спроби реагуватиме жорстко, за законами воєнного часу з усіма витікаючими", – написав Гетманцев.

Також він закликав чесний бізнес негайно інформувати про будь-які перекоси на місцях з боку податкової, якщо такі матимуть місце.

"Реагуватимемо також жорстко і по-воєнному. У податкової абсолютно однозначне чітке завдання – забезпечити реєстрацію податкових накладних у повній відповідності до закону та вимоги білого бізнесу", – підкреслив Гетманцев.

Автор: 

податки (2393) реєстрація (279) Гетманцев (468)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибл@док фсбешний, він з єрмаком і потягнуть осла на дно.
показати весь коментар
27.05.2022 00:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 