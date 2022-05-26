Завтра відновлюється реєстрація податкових накладних, – Гетманцев

Реєстрація податкових накладних, перервана на початку війни, відновиться завтра, 27 травня.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Друзі, що завтра відкриваємо реєстрацію податкових накладних. Система працюватиме у довоєнному режимі з застереженнями, зазначеними у законі. Прошу конвертаторів, окремих податківців та інших професійних ухилістів не розраховувати на те, що в умовах війни схемний податковий кредит пройде непоміченим. Податкова на будь-які спроби реагуватиме жорстко, за законами воєнного часу з усіма витікаючими", – написав Гетманцев.

Також він закликав чесний бізнес негайно інформувати про будь-які перекоси на місцях з боку податкової, якщо такі матимуть місце.

"Реагуватимемо також жорстко і по-воєнному. У податкової абсолютно однозначне чітке завдання – забезпечити реєстрацію податкових накладних у повній відповідності до закону та вимоги білого бізнесу", – підкреслив Гетманцев.