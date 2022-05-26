Міненерго та Держгеонадр переглянуть існуючий фонд свердловин та передадуть їх у роботу бізнесу

Міністерство енергетики спільно з Державною службою геології та надр України перегляне фонд існуючих свердловин газу та оперативно передасть їх у роботу бізнесу.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник на ІХ Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ".

"Іноді економіка відновлення старого бурового фонду не можна порівняти з бурінням фактично з нуля. Повинні спільно з Держгеонадр вивчити питання існуючих свердловин і оперативно надавати їх у роботу ринку. У часи змін повинні ризикувати, залучаючи новітні технології та підходи. та відновлювати газовий видобуток", – сказав Колісник.

За його словами, взятий Україною курс на енергонезалежність передбачає, насамперед, забезпечення внутрішніх потреб за рахунок власних ресурсів, і одним із провідних напрямків на цьому шляху є швидке відновлення та подальше нарощування обсягів газовидобутку .

"Наразі наше завдання як держави – допомогти бізнесу для початку відновити видобуток до рівня кінця лютого, коли розпочалися активні бойові дії", – зазначив Колісник.

Раніше повідомлялося, що Україна, незважаючи на активні бойові дії на своїй території, була і залишається надійним партнером для ЄС, надаючи послуги транзиту природного газу та нафти для країн Східної та Центральної Європи.