На порталі "Дія" запустили "єДекларацію" для бізнесу

Міністерство цифрової трансформації на порталі "Дія" запустило нову послугу для підприємців – "єДекларацію" для бізнесу.

Про це повідомив мінстр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, на час воєнного стану послуга замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

"Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У "Дії" це один електронний документ за 3 хвилини", – написав Федоров.

"єДекларацію" можуть подати вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб:

власники бізнесу, у яких закінчився термін дії дозвільних документів;

ФОП, які через війну змінили місце ведення бізнесу і їм необхідна ліцензія;

підприємці, які змінили вид діяльності у зв'язку з війною.

"єДекларація" навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів", – додав Федоров.