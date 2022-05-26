НБУ пропонує заборонити колекторам на час війни вимагати погашення заборгованості у військовослужбовців

Національний банк України пропонує заборонити кредитодавцям та колекторським компаніям вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо захисників України.

Про це йдеться в повіддомленні НБУ.

Так, НБУ направив листа Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до закону України "Про споживче кредитування".

Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Зокрема, йдеться про:

військовослужбовців Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їхніх сімей;

військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;

членів добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони України.

Заборона кредитодавцям та колекторським компаніям вживати заходи з повернення простроченої заборгованості, зокрема через безпосередню взаємодію (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі), надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію.

У разі виявлення порушення таких норм регулятор застосовуватиме визначені законодавством заходи впливу в частині дотримання вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).