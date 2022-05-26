Євросоюз розглядає імпорт газу з Ізраїлю через Єгипет, – ЗМІ

Влада Євросоюзу опрацьовує угоду, яка дозволить імпортувати ізраїльський газ через Єгипет.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні, передає Інтерфакс-Україна.

"Паливо перероблятимуть у скраплений природний газ на підприємствах у Єгипті, перш ніж відправлятимуть до ЄС", – повідомляє агентство.

Також Євросоюз, Ізраїль та Єгипет можуть домовитися про співпрацю у сфері екологічно чистої енергії.

Bloomberg нагадує, що на тлі війни в Україні ЄС намагається знизити свою залежність від РФ у газовій сфері: зараз на частку Росії припадає близько 40% газу, що імпортується в ЄС.

Для укладання угоди потрібна згода всіх країн ЄС. Тим часом у Єврокомісії відмовилися коментувати Bloomberg інформацію про можливу угоду.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Sempra Energy продаватиме близько 2,25 млн тонн скрапленого природного газу (LNG) на рік найбільшому німецькому виробникові електроенергії RWE AG, який має намір відмовитися від російського природного газу.

До того Комітет постійних представників країн Євросоюзу в Брюсселі (COREPER) схвалив попередню політичну угоду з Європейським парламентом щодо законопроєкту про заповнення газосховищ у державах співтовариства.