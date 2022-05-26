Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту прав працівників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Закон №2253-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників" передбачає надання ширших можливостей особі реалізувати право на укладання колективних договорів.

"Колективні угоди – це визначений міжнародним правом інструмент захисту працівників під час виконання ними робочих обов’язків. Він передбачає договір між роботодавцем та профспілковими організаціями або представниками співробітників. У документі чітко визначаються обов’язки усіх сторін, що дозволяє працівникам відстоювати свої трудові права. Підписаний президентом закон врегульовує питання укладання колективного договору, щоб гарантувати людям дотримання їх вимог в процесі роботи – гідних умов праці, чесного нарахування зарплати, забезпечення поваги та рівності", – наголосив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

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Відповідно до закону, колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю (раніше така можливість існувала лише у юридичних осіб). На роботодавця покладається обов’язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документу. Винні у ненаданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність.

Закон також врегульовує окремі питання щодо недопущення дискримінації.

"В оголошеннях про прийом на роботу забороняється висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності тощо, які не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання. За недотримання норми на рекламодавця накладається штраф", – зазначив Дядюра.

Окремо у документі уточнюються положення законодавства щодо масового вивільнення працівників для підприємств з різною чисельністю співробітників. Роботодавець повинен не пізніше, ніж за три місяці до можливих звільнень, провести консультації з цього питання з представниками профспілкових організацій.