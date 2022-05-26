Естонська Nortal купила ІТ-компанію Skelia разом із офісами в Україні та Польщі

Естонська компанія Nortal, яка займається стратегічним консалтингом та впровадженням технологій, купила ІТ-компанію Skelia разом із її офісами у Східній Європі.

Про це йдеться в повідомленні Dragon Capital, передає Інтерфакс-Україна.

"Skelia зарекомендувала себе як міжнародний лідер у створенні спеціалізованих технологічних команд у сферах, де клієнти хочуть зберігати контроль над процесом розробки, відчуваючи стабільність команди преміум-класу та якість обслуговування. Їхня сильна присутність на заході України та в Польщі забезпечить Nortal відмінну платформу для зростання. Водночас ми можемо ще більше розширювати бізнес у різних географічних та часових поясах, одночасно зміцнюючи нашу пропозицію та надавати клієнтам послуги у всьому спектрі їхніх потреб", – цитується генеральний директор та засновник Nortal Прійт Аламяе.

Як зазначається, компанії зосередяться на створенні нових синергій та цінностей для клієнтів, а також на створенні додаткових можливостей для співробітників Skelia у Польщі та Україні, які тепер стануть частиною Nortal.

Сума угоди не повідомляється.

Skelia була заснована у 2008 році і в даний час у компанії працює понад 350 співробітників, переважно в Україні та Польщі. Skelia обслуговує клієнтів у 10 країнах світу та працює по мережі офісів у країнах Бенілюксу, Польщі, Україні та США.

Nortal заснована у 2000 році. Компанія налічує понад 1,4 тис. співробітників та має 20 офісів у Європі, США та Близькому Сході.

Dragon Capital виступив радником Nortal у цій угоді. Компанія Oaklins Sweden виступила радником Skelia.