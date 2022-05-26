Держміграція відновлює роботу сервісу "Електронна черга" в 16 областях

Державна міграційна служба України частково відновлює роботу онлайн-сервісу "Електронна черга".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Наразі до сервісу підключені окремі територіальні підрозділи у місті Києві та 16 областях України: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

З допомогою сервісу зараз можна записатися в електронну чергу лише для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"В Україні триває війна, тому ми просимо з розумінням поставитися до того, що сервіс працює не у всіх регіонах та підрозділах ДМС, а також до можливих затримок під час обслуговування, пов'язаних з безпековою ситуацією, повітряними тривогами, змінами у графіку тощо", – додали в МВС.