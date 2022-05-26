"Укрзалізниця" обмежила зарплати членам наглядової ради, – ЗМІ

Членам наглядової ради АТ "Укрзалізниця" обмежили оплату приблизно 60 тис. грн на місяць.

Про це повідомило інформоване джерело, передає Інтерфакс-Україна.

У свою чергу на сайті Кабінету міністрів України оприлюднено розпорядження уряду від 7 травня 2022 року №368-р, яким затверджуються нові умови цивільно-правових договорів із незалежними членами наглядової ради "Укрзалізниці" та представниками держави в наглядовій раді компанії.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін уповноважений їх підписати.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року Кабінет міністрів України затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради "Укрзалізниці". Ними стали Анатолій Амелін, Олександр Долл, Якуб Карновскі, Гепард Хафер як незалежні члени, а також члени-представники держави Сергій Москаленко, Давид Ломджарії та Сергій Лещенко. Гепарда Хафера обрано головою наглядової ради.

Також Кабінет міністрів розпорядженням від 13 травня 2022 року вніс зміни до складу правління АТ "Укрзалізниця". До топменеджменту компанії приєдналися три нові члени правління – Володимир Крот, Роман Черніцький та Вячеслав Єрьомін.