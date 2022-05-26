Угорщина заборонила заправку пальним для іноземців

Угорська влада вжила заборонних заходів для іноземців, які бажають заправляти автомашини на АЗС на території країни.

Про це повідомляє сербський телеканал РТС, передає enkorr.

"Уряд Угорщини прийняв рішення, що з п'ятниці (27 травня, – ред.) заправлятися на угорських АЗС дозволять власникам автомобілів лише з угорськими номерами", – повідомляє РТС.

Влада Угорщини пояснила цей захід тим, що в країні став процвітати "бензиновий туризм, який поставив під загрозу безперебійне постачання".

Крім того, "бензиновий туризм" є зловживанням ціновою політикою в Угорщині, оскільки ціни на бензин у країні зараз заморожені, нагадує телеканал.

Як повідомлялося, Угорщина продовжує блокувати ухвалення ембарго проти російської нафти в межах шостого пакету санкцій ЄС проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Співрозмовники Bloomberg стверджують, що позиція Будапешта у цьому питанні стає жорсткішою попри спроби Єврокомісії знайти компроміс, зокрема, відкласти запровадження ембарго для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року, а для Чехії – до червня того ж року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна. Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.