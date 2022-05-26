В Росії помітили загрози для бюджету і експорту від укріплення курсу рубля

Мінекономрозвитку РФ пропонує скасувати валютні обмеження, які обумовлюють укріплення курсу рубля, оскільки це негативно впливає на російський бізнес та наповнення федерального бюджету.

Про це заявив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков, повідомляє російський Інтерфакс.

"Важливо, що у нас йде поетапне зняття обмежень, у тому числі знижується норматив обов'язковий продажу валютної виручки (знизився з 80% до 50%, – ред.). Це важливе рішення, ми розраховуємо, що це (зниження – ІФ) далі продовжиться", – сказав міністр.

Зазначимо, курс рубля за останні два місяці укріпився до 65 рублів за долар США станом на 26 травня, тоді як на початку березня він сягав 140 рублів за долар.

"Той курс, який зараз є, він у довгостроковому плані становить проблему, тому що реальний ефективний курс (рубля, – ред.) на 40% вищий, ніж у середньому за останні 5 років, це означає серйозний виклик і для внутрішнього виробника, який у міру відновлення каналів імпорту все більше відчуватиме тиск цього імпорту, конкуруватиме з ним і програватиме цю конкуренцію", – пояснив російський чиновник.

Він уточнив, що через високий курс рубля, наприклад, російські виробники м'яса стають неконкурентоспроможними на зовнішніх ринках.

На зміцнення курсу рубля також нарікав гендиректор російської "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов.

"Поточний курс валюти сильно обмежує компанію в постачанні на експорт, роблячи його малоефективним… Сподіваємось, що влада вживе відповідних заходів щодо приведення курсу рубля до рівнів, що зберігають конкурентоспроможність експортерів", – додав топменеджер.

Водночас голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна зазначила, що не бачить ризиків для фінансової стабільності внаслідок зміцненні рубля.

"Ми жодних ризиків для фінансової стабільності тут не бачимо. Дійсно для бюджету це може означати зниження в рублевому вираженні доходів від експортного сектора, нафтогазового, перш за все", – визнала Набіулліна.

"Курс рубля, розумієте, по ньому ніколи не буває задоволених. Ми знаємо. Експортери хочуть слабкий курс, імпортери хочуть сильніший курс. З погляду інфляції, людей зміцнення курсу сприймається як благо. На наш погляд, навіть незважаючи на те, що зараз працюємо в умовах руху капіталу, курс має бути плаваючим і знаходити рівновагу цих різних", – уточнила голова ЦБ РФ.