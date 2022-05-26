"Укрзалізниця" відзавтра запускає нові рейси по Kyiv City Express із Тетерева до Борщагівки
"Укрзалізниця" відзавтра запускає за маршрутом Kyiv City Express нові рейси Тетерів – Борщагівка та у зворотному напрямку.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, №6604 Тетерів – Борщагівка відправлятиметься по суботах та неділях о 05:27, прибуватиме до Борщагівки о 07:05. По буднях цей поізд курсуватиме маршрутом Тетерів – Святошин, прибуття до Святошина о 06:57.
№6606 Тетерів – Борщагівка курсуватиме щоденно. Відправка з Тетеріва о 06:18, прибуття до Борщагівки о 07:55.
№6623 Борщагівка – Тетерів курсуватиме по суботах та неділях, відправка з Борщагівки о 18:53, прибуття до Тетеріва о 20:50. По буднях цей поізд курсуватиме за маршрутом Святошин – Тетерів: відправка зі Святошина о 19:10.
Крім того, щоденно зміненим розкладом курсуватимуть поїзди:
- №6603 Борщагівка – Тетерів. Відправлення з Борщагівки о 06:40, прибуття до Тетеріва о 08:33.
- №6608 Тетерів – Святошин. Відправлення з Тетеріва о 08:45, прибуття до Святошина о 10:14.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль