"Укрзалізниця" відзавтра запускає нові рейси по Kyiv City Express із Тетерева до Борщагівки

"Укрзалізниця" відзавтра запускає за маршрутом Kyiv City Express нові рейси Тетерів – Борщагівка та у зворотному напрямку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, №6604 Тетерів – Борщагівка відправлятиметься по суботах та неділях о 05:27, прибуватиме до Борщагівки о 07:05. По буднях цей поізд курсуватиме маршрутом Тетерів – Святошин, прибуття до Святошина о 06:57.

№6606 Тетерів – Борщагівка курсуватиме щоденно. Відправка з Тетеріва о 06:18, прибуття до Борщагівки о 07:55.

№6623 Борщагівка – Тетерів курсуватиме по суботах та неділях, відправка з Борщагівки о 18:53, прибуття до Тетеріва о 20:50. По буднях цей поізд курсуватиме за маршрутом Святошин – Тетерів: відправка зі Святошина о 19:10.

Крім того, щоденно зміненим розкладом курсуватимуть поїзди: