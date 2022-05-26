Twitter погодився заплатити накладений владою США штраф на $150 мільйонів

Корпорація Twitter Inc. погодилася сплатити штраф у розмірі $150 млн для врегулювання претензій Федеральної торгової комісії США (FTC) через порушення компанією законодавства у сфері персональних даних.

Як повідомили у Міністерстві юстиції США, Twitter також погодилася впровадити заходи захисту даних користувачів соцмережі, передає Інтерфакс-Україна.

За даними проведеного FTC розслідування, з травня 2013 по вересень 2019 року компанія збирала номери телефонів та адреси електронної пошти користувачів, пояснюючи це необхідністю захисту акаунтів. Однак вона не повідомляла користувачам, що ці дані будуть використані для таргетованої реклами.

Загалом понад 140 млн користувачів Twitter надали компанії свої персональні дані у 2014-2019 роках.