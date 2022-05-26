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Валютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $60 мільярдів

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Міжнародні резерви Росії станом на 20 травня становили $583,4 млрд, порівняно з $585,7 млрд станом на 13 травня. Таким чином, за тиждень вони зменшились на $2,3 млрд.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Банку Росії.

Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.

Через це російський президент Владімір Путін був змушений запровадити обов'язковий продаж 80% валютної виручки експортерами. Крім того, ЦБ РФ заборонив продаж валюти росіянам і запровадив низку інших обмежень на валютному ринку.

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