Збитки від ударів по нафтобазах на Житомирщині та Рівненщині складають 225 мільйонів, – Держекоінспекція

В Україні почали рахувати екологічні збитки від ударів російських окупантів по нафтобазах. За даними Держекоінспекції, лише через обстріли нафтобаз Житомирщини й Рівненщини вона сягають майже 225 млн грн.

"Майже 225 млн грн збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирської і Рівненської областей", – вказано у повідомленні, передає enkorr.

Розрахували шкоду від забруднення атмосферного повітря за фактами пожеж на нафтобазах, які розташовані на територіях Житомирської і Рівненської областей і були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора. Наразі йдеться про три об’єкти.

З метою розрахунку завданої шкоди російськими військами і подальших репарацій фахівці оперативного штабу при Держекоінспекції розробили відповідну методику, яку було затверджено у квітні.

Вона дає змогу нараховувати шкоду за забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинам, які виділяються під час горіння (складів паливно-мастильних матеріалів, лісових пожеж тощо). Йдеться про оксиди азоту, аміак, сірчистий ангідрид, бензапірен, оксиди вуглецю, метали та їх сполуки, що негативно впливають на якість атмосферного повітря й шкодять здоров’ю людей.

Раніше повідомлялося, що станом на 10 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури складає вже понад $94,3 млрд або майже 2,8 трлн грн. Зокрема, було зруйновано 27 нафтобаз – збитки становлять $227 млн.