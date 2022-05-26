Румунія вийде з інвестиційних банків, які очолює Росія

Румунський уряд оголосив про свій намір вийти з Міжнародного банку економічного співробітництва (МБЕС) та Міжнародного інвестиційного банку (IBB), у яких Росія є основним акціонером.

Про це пише Euractiv, передає Європейська правда.

"Вихід буде проведений протягом не менше шести місяців з моменту повідомлення відповідно до Конвенції МБЕС. Здійснюватиметься координація з Польщею, Чехією, Словаччиною та Болгарією, щоб забезпечити одночасний вихід", – йдеться в рішенні уряду.

МБЕС надає цільову підтримку експортно-імпортним операціям між державами-членами, до яких входять Болгарія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина, що входять до ЄС, а також Російська Федерація, Монголія та В'єтнам.

Заснований у 1963 році банк колишніх соціалістичних держав на кінець 2021 року мав активи у розмірі 776 млн євро. У квітні Fitch Ratings відкликало рейтинги МБЕС через відсутність інформації.

Тим часом Міжнародний інвестиційний банк (IBB), штаб-квартира якого нещодавно перемістилася до Будапешта за підтримки уряду Угорщини, раніше називався опозицією "троянським конем Путіна" і викликав стурбованість як усередині країни, так і за кордоном, особливо в США.

Угорська опозиція назвала цю фінансову установу "банком-шпигуном" і зажадала від Угорщини відходу після вторгнення Росії в Україну, що уряд відхилив.

Росія є найбільшим акціонером банку з часткою 47,46%, за нею слідує Угорщина (17,37%). Болгарії належать 9,93%, Чехії (8,80%), Румунії (6,14%) та Словаччині (6,7%) відповідно.