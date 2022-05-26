"СЕТАМ" виставив на продаж льодову арену у Івано-Франківську за 67 мільйонів

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) виставлено на продаж комплекс, який складається з ресторану, готелю, аквапарку, льодової арени, рухомого майна та земельної ділянки у Івано-Франківську.

Стартова ціна лоту становить 67,5 млн грн, аукціон з його продажу заплановано на 14 червня, повідомляє пресслужба держпідприємства.

Об’єкт знаходиться на земельній ділянці загальною площею 1,7445 га, він включає приміщення громадського харчування (ресторан "Цунамі"), готель загальною площею 1 096,1 кв. м, спортивно оздоровчий комплекс (Льодова арена), а також розважальний центр із спортивно-оздоровчим комплексом "Аквапарк".

"Це повністю готовий розважальний бізнес, в який можна інвестувати й займатися його розвитком. Покупцю в цьому допоможуть туристичні можливості Франківщини, а також зручне розташування і інфраструктура", – зазначив гендиректор "СЕТАМ" Олександр Мамро.

За даними судового реєстру, вказане нерухоме майно знаходилось у заставі за кредитами, виданими "Укрексімбанком".

Як повідомлялося, ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції з 1 квітня відновило онлайн-аукціони з добровільного продажу майна в системі Openmarket.