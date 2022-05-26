Кабмін дозволив "Укрзалізниці" використати 10 тисяч тонн дизпалива Міноборони

Кабінет міністрів дозволив "Укрзалізниці" використати для власних потреб 10 тис. тонн дизельного пального, яке належить Міністерству оборони.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, відповідна постанова №624 була схвалена на засіданні уряду 25 травня.

В "Укрзалізниці" уточнили, що ці 10 тис. тонн дизпалива Міністерства оборони знаходились на відповідальному зберіганні на об’єктах залізниці.

"Оскільки наразі ЗСУ мають запас пального, уряд дозволив його використати для забезпечення стабільної роботи "Укрзалізниці"... Також таке рішення дозволить зменшити навантаження на паливний ринок України, який зараз має дефіцит ресурсів", – зазначається у повідомленні.

Водночас, відповідно до постанови уряду, "Укрзалізниця" має повернути пальне Міністерству оборони впродовж 90 діб з моменту його передачі.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що на початок війни компанія мала рекордний залишок дизпалива – на 47 діб роботи, і досі не закуповувала пальне.

"Після падіння обсягів перевезень з початком війни щоденне споживання знизилось практично вдвічі. Таким чином, сформованих ще до війни запасів залізниці вистачило на всі три місяці війни практично без дозакупівель", – уточнили в компанії.