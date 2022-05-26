Через аварію на захопленій окупантами Каховській ГЕС частково затоплена Нова Каховка, – Генштаб

Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки та створює загрозу для навколишніх сіл та окупованого Херсона.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає Інтерфакс-Україна.

"Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. На даний час на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати", – розповів Громов.

За його словами, це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку.

"Під загрозою знаходяться навколишні села та окуповане місто Херсон", – додав представник Генштабу.

Він зазначив, що на Каховській ГЕС розгорнуть один із пунктів управління південного військового округу, а також 49-ї армії противника.

Як повідомлялося, Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС 24 лютого після захоплення її російськими військами.

Наприкінці березня гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, технічно станція управляється українською компанією, є можливість здійснювати ротацію оперативного персоналу. Однак на той час один із агрегатів на окупованій російськими загарбниками Каховській ГЕС вже було втрачено.