Китай використовує схему імпорту російської нафти з перевантаженням у морі, – Bloomberg

Через потенційні наслідки фінансових санкцій все менше судновласників готові давати свої танкери під завантаження в Росії, тому постачання російської нафти в Китай усе частіше відбувається з перевантаженням у морі, попри малу відстань між країнами.

Про це пише Bloomberg із посиланням на учасників ринку, передає enkorr.

"Логістично ризиковане і дороге переміщення нафти між танкерами в морі підкреслює кроки, які готовий зробити принаймні один китайський покупець, щоб забезпечити безперебійний потік нафти зі сходу Росії в Азію. Схема з перевантаженням у морі дає змогу збільшити кількість рейсів тими суднами, які є в наявності", – пише агентство.

За даними Bloomberg, малі судна використовуються для трансферу між російським портом "Козьміно" і водами біля порту "Йосу" в Південній Кореї, де нафту перекачують на супертанкери для наступного етапу трансферу в Китай.

"Хоча це збільшує загальний час і витрати на доставку, брокери стверджують, що така практика стає все поширенішою, оскільки судновласники й покупці надають перевагу такому постачанню малими суднами для перевезення нафти з Козьміно за короткі терміни: що коротші рейси, тио частіше можна завантажувати наявні танкери", – пояснює видання.

При цьому, як додає агентство, із супертанкерами типу VLCC, на які вантажиться нафта в морі, наразі проблеми немає через спалах COVID-19 у Китаї й скорочення попиту на них.

За даними видання, до такої схеми із перевантаженням нафти у морі залучено щонайменше дві китайські компанії: судновласника Cosco Shipping і трейдера Unipec.

Раніше повідомлялося, що видобуток нафти з урахуванням газового конденсату в Росії у квітні знизився порівняно з березнем на 12,1% і склав 41,12 млн тонн.

До того американське видання The Wall Street Journal повідомило із посиланням на міністерку фінансів США Джанет Єллен, що країни "Великої сімки" (G7) вважають необхідним створення картелю покупців російської нафти для визначення потенційної межі цін на неї на світових ринках.

Створення механізму, завдяки якому можна було би визначити, яким чином такі країни, як наприклад Китай та Індія, зможуть купувати російську нафту, стало би новим кроком у зусиллях США та їхніх союзників ослабити економіку Росії у відповідь на війну проти України. За словами Єллен, західні країни шукають спосіб досягти зниження доходів Росії від продажу енергоносіїв, не створивши при цьому значного навантаження на світову економіку.

Раніше повідомлялося, що експорт газу та нафти з Росії у 2022 році зменшиться на 10% і 1,2% відповідно, нафтопродуктів – на 20%. Водночас експорт скрапленого газу зросте на 5,5%.