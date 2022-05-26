Болгарія може замінити російський газ до кінця року, – прем'єр

Болгарія може стати повністю незалежною від російського газу до кінця 2022 року.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кирило Пєтков, передає Коммерсантъ.

Зі слів Пєткова, Болгарія вже виявила альтернативних постачальників газу.

Зазначається, що Пєтков обговорив цю тему під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Болгарський прем'єр повідомив, що оптимальне використання газової інфраструктури у регіоні допоможе енергетичній диверсифікації не лише його країни, а й загалом на Балканах.

"Наприкінці року Болгарія може бути незалежною від російського газу", – сказав Пєтков.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.