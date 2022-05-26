Німеччина домовилась про імпорт газу із США замість російського

Американська компанія Sempra Energy продаватиме близько 2,25 млн тонн скрапленого природного газу (LNG) на рік найбільшому німецькому виробникові електроенергії RWE AG, який має намір відмовитися від російського природного газу.

Про це йдеться в повідомленні RWE, передають Порти України.

"RWE Supply & Trading і Sempra Infrastructure підписали угоду про наміри щодо постачання зрідженого природного газу з техаського проекту "Порт-Артур" для європейського підприємства RWE. Умови передбачають переговори та підписання остаточного 15-річного контракту на постачання й закупівлю приблизно 2,25 млн тонн СПГ на рік", – сказано в повідомленні.

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Керівники RWE Supply & Trading Андре Страке та Sempra Infrastructure Джастін Берд висловили задоволення співпрацею.

"Це партнерство допоможе диверсифікувати портфель постачання газу RWE та Німеччини й тим самим підвищити надійність постачань у Європі на довгостроковій основі", – сказав Страке.

Зазначається, що співпраця з Sempra Infrastructure визначатиме роль RWE як великого імпортера енергоносіїв у найближчі роки й допоможе досягти незалежності Німеччини від постачання газу з Росії.

Раніше повідомлялося, що Німеччина очікує "прориву" у питанні ембарго на російську нафту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 травня заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже майже три тижні представники країн ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.