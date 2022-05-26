ОПЗ відклав відновлення роботи через загрозу ракетних обстрілів

"Одеський припортовий завод" (ОПЗ) планував поновити роботу з 1 червня, проте через загрозу російських обстрілів змушений відтермінувати виконання вже укладеного контракту.

Про це йдеться в повідомленні підприємства.

"Були вжиті всі можливі заходи щодо пуску потужностей основних виробництв заводу, який планувався вже з 1 червня поточного року. Була визначена пропозиція, та підписаний договір із компанією-давальцем, яка наголошувала про готовність до виконання всіх фінансових зобов’язань, попри глобальну нестабільність на енергетичних ринках", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що спеціалістами ОПЗ заздалегідь був відпрацьований та затверджений план проведення робіт до пуску заводу, вживались заходи щодо додаткового залучення необхідної кількості провідних фахівців підприємства до виконання визначених завдань.

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"Але, за обставинами, які не залежать від менеджменту АТ "ОПЗ", запуск виробничих потужностей підприємства для виробництва хімічної продукції АТ "ОПЗ" на 1 червня 2022 року став неможливим, отже і фінансова ситуація, у якій опинився завод через війну Росії проти України, залишається вкрай складною та нестабільною", – додали на ОПЗ.

Особливою загрозою для роботи підприємства є ракетні обстріли, що завдає ворог по Одещині та намагається нищити важливі об’єкти інфраструктури. Ці акти агресії становлять безпосередню загрозу життю та здоров’ю працівників заводу та викликають суттєві ризики для екологічної безпеки регіону.

Керівникам структурних підрозділів підприємства було запропоновано до 26 травня підготувати пропозиції щодо об’єктивної доцільності залучення працівників своїх підрозділів для виконання обов’язків на період воєнного стану. Всі надані пропозиції будуть враховані та розглянуті на засіданні правління ОПЗ для прийняття подальших рішень.