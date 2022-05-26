В Києві випадково затримали підозрюваного у розкраданні 28 мільйонів на Південноукраїнській АЕС, – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали підприємця, обвинуваченого у справі про заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, який переховувався від слідства та перебував у міжнародному розшуку.

"Зробити це вдалося завдяки столичним патрульним, які зупинили за порушення правил дорожнього руху автівку, за кермом якої і був втікач", – повідомляє пресслужба НАБУ.

У повідомленні зазначається, що Вищий антикорупційний суд вже застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

За даними слідства, затриманий разом з іншими учасниками схеми причетний до заволодіння грошовими коштами Південноукраїнської АЕС на загальну суму 27,9 млн грн.

"Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств", – зазначається у повідомленні.

Слідство встановило причетність до корупційної схеми 17 осіб: стосовно 12 з них з вересня 2019 року справа слухається у суді та стосовно 5 осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.

За даними на сайті НАБУ, йдеться про розкрадання коштів Південноукраїнської АЕС ще у 2012-2014 роках. Розслідування цієї корупційної схеми детективи НАБУ здійснюють із квітня 2016 року, після того як відповідне кримінальне провадження було передано зі слідчого управління УМВС України в Миколаївській області.

За даними слідства, організатори схеми за участі гендиректора АЕС забезпечили перемогу двох комерційних структур у торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція. Обладнання було поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі 27 млн грн.