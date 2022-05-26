Львівська область вклала у військові облігації 200 мільйонів завдяки перевиконанню бюджету

Львівська обласна військова адміністрація (ОВА) завдяки перевиконанню обласного бюджету придбала військових державних облігацій на 200 мільйонів гривень.

Про це голова ОВА Максим Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мали перевиконання планових завдань обласного бюджету за доходами, відтак з’явились додаткові кошти. Вирішили придбати військові облігації внутрішньої державної позики, оскільки це максимально допомагатиме нашим оборонцям в умовах повномасштабної війни та наблизить нашу перемогу", – написав Козицький.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 24 травня, змогло залучити 12,61 млрд гривень, в тому числі завдяки розміщенню цінних паперів, номінованих у валюті.