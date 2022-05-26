Реєстр судових рішень відкриють через тиждень, – Офіс президента
Публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень можуть відновити вже на початку червня.
Про заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.
"Можливо, через тиждень-півтора ми відкриємо доступ до Реєстру судових рішень, щоб і громадяни, і органи держвлади, і державні реєстратори, і нотаріуси, і будь-хто, кому це необхідно, мали доступ", – сказав Смирнов.
"Але ми хочемо переконатися з Державною судовою адміністрацією, що цей процес відновлення доступу до реєстру не нашкодить, що ми будемо готові до нових кібератак у разі чого", – додав заступник голови Офісу президента.
Нагадаємо, публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово призупинили з початком широкомасштабної війни "для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового процесу".
Зараз на сайті реєстру вказано, що про дату та час судових засідань наразі можна дізнатись в оперативному порядку "за телефонами суду чи з використанням інших засобів зв’язку".
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