Аграрії отримали пільгових кредитів на посівну на 31 мільярд, – Мінагрополітики

Станом на 25 травня 13 016 аграріїв отримали кредитів на 31,48 млрд грн, із яких за програмою портфельних гарантій 80% – 20,29 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

За останній тиждень було залучено 3,4 млрд грн кредитних ресурсів. Зазначається, що програма завершується 31 травня.

Так, у березні для підтримки с/г товаровиробників і успішного проведення посівної кампанії у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до програми "Доступні кредити 5-7-9%". Вони, зокрема, передбачають можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних із гарантією від уряду на рівні 80%. Загальний термін програми – шість місяців, але Мінагрополітики розглядає можливість її продовження.

Лідерами з кредитування стали Кіровоградська область (4,81 млрд грн), Київська (3,37 млрд грн), Вінницька (2,91 млрд грн), Дніпропетровська (2,52 млрд грн), Одеська (2,48 млрд грн).

Також понад 1 млрд грн залучили Волинська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Загалом аграрії серед суб’єктів підприємництва в Україні перебувають у трійці лідері в отриманні пільгового кредитування в межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Програму "Доступні кредити 5–7–9" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.